Захарова: мобилизованных на Украине затаскивают в мясорубки на колесах

"Мясорубка на колесах": Захарова прокомментировала бусификацию на Украине Захарова: мобилизованных на Украине затаскивают в мясорубки на колесах

Москва30 сен Вести.Украина затаскивает собственных граждан в мясорубки на колесах, называя это мобилизацией. Такое сравнение привела официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе Форума директоров школ и Форума классных руководителей​​​ в Москве.

Мобилизация по-украински, когда они в эти самые буквально мясорубки на колесах затаскивают своих собственных граждан, которые присягнули на верность режиму, учили историю и другие науки по искореженным этим режимом учебникам сказала дипломат

Захарова подчеркнула, что эти мясорубки на колесах буквально перемалывают как самого человека, так и его память, плоть и совесть.

На Украине уже не первый месяц фиксируется острая нехватка личного состава армии. Из-за этого местные территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) проводят так называемую бусификацию – когда людей мобилизуют насильно, часто забирая прямо с улицы.

Так, недавно американский журналист Джексон Хинкл прокомментировал видео той самой принудительной мобилизации в Одессе. На кадрах мужчина убегает от сотрудника ТЦК, перелезает через забор, садится в машину и уезжает. Репортер назвал увиденное "геноцидом против своих соотечественников ради наживы".