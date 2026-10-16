Москва16 окт Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "невероятным позорищем" высказывание Владимира Зеленского о том, что его гибель не приведет к краху Украины.

Так представитель российского внешнеполитического ведомства отреагировала на слова Зеленского о возможных покушениях на него.

Господи, какое же невероятное позорище этот Зеленский. Гибель его, как он сказал, не приведет к краху государства Украины, так его жизнь уже привела к краху государства Украины сказала дипломат

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что при Зеленском Украина оказалась уничтожена.