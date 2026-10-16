Захарова: Зеленский - невероятное позорище и привел Украину к краху Захарова назвала Зеленского позорищем и причиной краха Украины

Москва16 окт Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 16 октября назвала президента Украины Владимира Зеленского "невероятным позорищем" и заявила, что его деятельность уже привела украинское государство к краху. Так дипломат отреагировала на интервью Зеленского западным СМИ, где тот рассказал о нескольких попытках покушения на него, о которых ему сообщала Служба безопасности Украины (СБУ).

Господи, какое же невероятное позорище этот самый Зеленский. Гибель его, как он сказал, не приведет к краху государства Украины, так его жизнь уже привела к краху государства Украины сказала она на брифинге

В том интервью Зеленский подчеркнул, что Украина представляет собой систему государственных институтов, а не зависит от одного человека, поэтому его возможная гибель, по его мнению, не приведет страну к краху.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что Соединенные Штаты стали воспринимать Зеленского как помеху для достижения мира и соблюдения американских интересов. Он добавил, что в такой ситуации Зеленскому стоило бы последовать советам европейских партнеров: набраться терпения, не раздражать Вашингтон и дождаться результатов выборов.

Президент США Дональд Трамп 15 октября в интервью телеканалу Newsmax обвинил Зеленского в разрушении Украины. Американский лидер подчеркнул, что не питает симпатии к главе киевского режима, и резко раскритиковал его политику, отметив, что Зеленский не стремится к урегулированию конфликта.

В тот же день Зеленский в интервью изданию Financial Times сделал президенту США Дональду Трампу предложение, согласно которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекращают удары по российским НПЗ в обмен на ракеты для Patriot.