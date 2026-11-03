Захарова объяснила, за счет чего Зеленский удерживает власть на Украине Захарова: режим Зеленского держится на системе "пыточных"

Москва3 ноя Вести.Система "пыточных" является опорой режима Владимира Зеленского на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС.

Вечером 2 ноября в сети появились сообщения о тайной тюрьме под Киевом, в которой находились сбежавшие из воинских частей украинские военнослужащие.

Подобных "пыточных" на Украине не одна, не десять - они на Украине по всей стране. Есть в городах, есть в пригородах, есть при ТЦК, есть на линии фронта. Они буквально развернуты как опорная сеть режима Зеленского. На таких "пыточных" и держится его власть сказала Захарова

Ранее бывший сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров объяснил, что организация тайных тюрем у различных подразделений на Украине представляет собой обычную практику.