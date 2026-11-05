Инцидент с пыточной под Киевом устроил панику на Банковой

Киевский режим запаниковал из-за информации об украинских пыточных Инцидент с пыточной под Киевом устроил панику на Банковой

Москва5 ноя Вести.Публикация информации о тайных пыточных на Украине ввергла киевский режим в панику. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что украинские власти хотели замять этот инцидент.

На Банковой, конечно, запаниковали, согнали полицейских, стремились замять досадный для них как бы "инцидент" добавила дипломат

Ранее Захарова сообщила, что вся власть главы киевского режима Владимира Зеленского держится на подобных пыточных.

О подпольной тюрьме в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом стало известно 2 ноября. Местные жители и врачи смогли вызволить из подвала частного дома четырех человек – все они имели следы побоев. Всего же в пыточной могли содержать до 40 человек.

Как заявил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), таких пыточных по всей Украине много. В них содержат насильно мобилизованных граждан и беглых боевиков ВСУ.