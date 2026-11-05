Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде украинцев Нардеп Дмитрук: потери Украины превысили миллион человек из-за Зеленского

Москва5 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, пытаясь остаться у власти, устроил геноцид на Украине. Об этом заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

По его словам, киевский главарь и его окружение превратили флаг Украины в тряпку.

Цена власти Зеленского — это жизни ваших родных. Мы потеряли уже более миллиона человек… В это время Зеленский и его пособники воруют десятки миллионов долларов, обустраивая собственную жизнь написал Дмитрук в Telegram-канале.

Ранее он заявил, что пыточные камеры есть в каждом украинском городе. По словам Дмитрука, они являются неотъемлемой частью деятельности киевского режима.

Между тем посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник подчеркнул, что Киев создал в стране целую сеть пыточных, чтобы устрашать украинских боевиков.