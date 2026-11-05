Москва5 нояВести.Создание дома-пыточной на Украине – преступление главы киевского режима Владимира Зеленского и всех государственных структур Украины.
Об этом рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.
Он отметил, что действия киевского режима направлены на уничтожение собственного народа.
И как они могут ответить на вопрос, почему люди, которые нуждались в медицинской помощи, им не была оказана медицинская помощь? Почему эту помощь должна была вызвать женщина, посторонняя, а не люди, на глазах у которых были люди, нуждающиеся в этой самой медицинской помощи. Почему они не вызвали туда скорую помощь? Ну вот этих вопросов воз и маленькая тележка, поэтому это не какое-то отдельное преступление, это преступление кровавого режима Зеленского, в котором принимают участие все структуры государственной власти и их действия, направленные на уничтожение собственного народапрокомментировал экс-депутат
Ранее Килинкаров сообщил, что дом, в котором удерживали пленных в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области, стоял на балансе у государственного украинского банка Sense Bank. Помимо этого, политик отметил причастность иностранцев к произошедшему.