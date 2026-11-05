Москва5 ноя Вести.Создание дома-пыточной на Украине – преступление главы киевского режима Владимира Зеленского и всех государственных структур Украины.

Об этом рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что действия киевского режима направлены на уничтожение собственного народа.

И как они могут ответить на вопрос, почему люди, которые нуждались в медицинской помощи, им не была оказана медицинская помощь? Почему эту помощь должна была вызвать женщина, посторонняя, а не люди, на глазах у которых были люди, нуждающиеся в этой самой медицинской помощи. Почему они не вызвали туда скорую помощь? Ну вот этих вопросов воз и маленькая тележка, поэтому это не какое-то отдельное преступление, это преступление кровавого режима Зеленского, в котором принимают участие все структуры государственной власти и их действия, направленные на уничтожение собственного народа