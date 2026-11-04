Москва4 ноя Вести.Дом, в котором удерживали пленных в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области, стоял на балансе у государственного украинского банка Sense Bank.

Об этом рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Также политик отметил причастность иностранцев к произошедшему.

Речь идет не о каком-то единичном случае, не о каком-то инциденте в отдельно взятом городке, не о каком-то отдельно взятом подразделении, которое, нарушая законы, фактически занималось избиением и вымогательством у собственных граждан денег. Речь идет не просто о подразделении. Речь идет о подразделении "Азова" (полк "Азов" признан террористической организацией и запрещен в РФ) 31—21. Это штурмовое подразделение, которое укомплектовано, внимание, исключительно иностранцами… То есть, на территории Украины, в пригороде Киева, иностранцы хватают людей, украинцев, избивают их до полусмерти, отнимают, вымогают у них деньги. И это все происходит при покровительстве всей административной машины государства, всей, начиная от государственного банка Sense Bank. Это не просто частный дом. Это дом, который стоял на балансе у Sense Bank, того самого банка, через который отмывались огромные финансовые ресурсы, того самого банка, через который вносились залоги за коррупционеров, того самого банка, который находится в ручном управлении Зеленского, этот банк передает преступной группе ту собственность, которая находится у них на балансе, и в этом частном доме организуют так называемый "сборный пункт"