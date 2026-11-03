Килинкаров заявил, что Европа должна отреагировать на пыточную в Борщаговке Килинкаров: Европа должна отреагировать на пыточную под Киевом

Москва3 ноя Вести.Европа должна отреагировать на пыточную в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. Такое мнение ИС "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Политик заявил, что на Украине хватают простых людей, сажают в пыточные и требуют выкуп в размере от 15 до 30 тысяч долларов.

Это никакой не инцидент, это преступление кровавого режима Зеленского … В этом преступлении задействованы украинская армия …, украинская полиция …, национальная гвардия. Дай бог, чтобы европейцы обратили внимание на все то, что сейчас происходит на Украине, и внимательно изучили тему этих пыточных, которых сотни … Дай бог, чтобы европейцы хоть как-то отреагировали, пусть даже европейская оппозиция, но это тоже было бы важно для понимания, с кем вообще европейцы имеют дело и кого они там финансируют сказал он

Ранее профессор Генуэзского университета Паоло Бекки заявил, что Зеленского находится на грани краха из-за скандала с пыточной под Киевом.