В Раде уличили Зеленского в затягивании переговорного процесса по Украине Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в затягивании переговорного процесса

Москва31 окт Вести.Владимир Зеленский своими инициативами о привлечении европейских государств к переговорному процессу превращает мирный диалог по Украине в бесперспективное зрелище.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Зеленский превращал и будет превращать любые переговоры в цирк и бесперспективный балаган высказался парламентарий

Он заявил, что вместо проведения конкретных и прагматичных трехсторонних переговоров с участием России и США украинский лидер пытается расширить круг участников за счет представителей Европы, уводя обсуждение от реальных путей урегулирования.

Дмитрук подчеркнул, что попытки Зеленского затянуть консультации будут продолжаться до тех пор, пока ключевые мировые лидеры не дадут жесткую оценку его действиям и не примут конкретных решений в отношении киевского руководства.

Ранее польский депутат Конрад Беркович обвинил Зеленского в затягивании конфликта на Украине.