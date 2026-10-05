В Раде назвали продолжение конфликта с РФ смертью для Украины Депутат Рады Дмитрук назвал мир главным национальным интересом Украины

Москва5 окт Вести.Главным национальным интересом Украины в настоящее время является достижение мира. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Народный депутат таким образом прокомментировал в своем Telegram-канале слова Владимира Зеленского о недопустимости "сдачи интересов государства".

Национальный интерес Украины сегодня - мир! Не продолжение войны. Не очередная эскалация. Не временная передышка перед новым витком боевых действий написал он

По мнению Дмитрука, стратегия Киева не должна основываться на противостоянии с Москвой, поскольку такой подход ведет к продолжению военного конфликта.

Наш национальный интерес не может строиться на прямом противостоянии интересам России и Белоруссии. Для Украины, находящейся рядом с этими государствами, такая политика означает продолжение конфронтации и войны - означает смерть заявил нардеп

Он также подчеркнул, что нынешняя политика Украины отвечает интересам Великобритании, США и Евросоюза, а не самой страны.

Ранее социологический опрос показал, что более половины украинцев не поддерживают выдвижение Зеленского на второй президентский срок. По сравнению с прошлым годом, показатель вырос еще на 7%.