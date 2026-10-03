Москва3 окт Вести.Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выступил с резкой критикой в адрес своих коллег, заявив, что они не предприняли ни одного реального шага для приближения мира с Россией. Своё обращение парламентарий опубликовал в Telegram-канале.

Вы создали новую переговорную группу для поездки в Минск или Москву? Нет. Вы встали на защиту хоть одного храма нашей Церкви? Нет. Вы потребовали освободить священников из тюрьмы? Нет. Вы, в конце концов, защитили хоть одного человека от ТЦК? Нет. <…> Что вы, люди с сильной властью, сделали для достижения мира? сказал Дмитрук

По мнению депутата, все происходящее в Раде — это "игра на жизнях людей" и попытка удержать власть. Он подчеркнул, что парламентарии обладают реальными полномочиями, но не используют их для прекращения конфликта.

Напомним, в пятницу депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) призвал заключить мир с Россией на фоне поражения Киева в конфликте. В свою очередь президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай" отметил, что Москва не видит со стороны Украины желания вести переговоры, но готова начать и завершить их как можно быстрее на приемлемых для российского народа условиях.