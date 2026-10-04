Зеленский назвал сдачей интересов призывы к компромиссам с Россией Зеленский назвал призывы к компромиссу с Россией сдачей интересов Украины

Москва4 окт Вести.Владимир Зеленский выступил с резкой критикой в адрес политиков, включая депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в список экстремистов и террористов в РФ), которые призывают к компромиссам с Россией. По его утверждению, подобные шаги означают сдачу государственных интересов Украины.

Такое заявление глава киевского режима сделал в Киеве во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Интересы нашего государства нельзя сдавать ни в коем случае заявил Зеленский

Глава киевского режима предупредил, что при ином развитии событий "Украину сломают".

Напомним, в пятницу депутат Рады Алексей Гончаренко призвал заключить мир с Россией на фоне поражения Киева в конфликте.

В свою очередь президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай" отметил, что Москва не видит со стороны Украины желания вести переговоры, но готова начать и завершить их как можно быстрее на приемлемых для российского народа условиях.

Ранее Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в социальных сетях заявил, что российская армия установила контроль над воздушным пространством Киева. По его словам, украинская ПВО не справляется с отражением ударов.