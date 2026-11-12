Депутат Рады Гончаренко обвинил Зеленского в попытках сорвать мирные переговоры Гончаренко обвинил Зеленского в попытках сорвать переговоры шутками о Трампе

Москва12 ноя Вести.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за неуместные насмешки в адрес президента США Дональда Трампа на фоне возобновления мирных переговоров.

Слова Гончаренко привела украинская газета "Страна".

Депутат выразил недоумение по поводу того, как можно одновременно высмеивать американского президента и ожидать от него содействия в организации переговоров с руководством РФ и достижении мира.

Гончаренко подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует взвешенной дипломатии, деэскалации и реальных результатов, а не очередных публичных представлений.

Можно уйти из 95 квартала (речь идет о студии "Квартал 95", одним из основателей которой был Зеленский. — Прим. ред.), но, похоже, 95 квартал из тебя никогда не уйдет сыронизировал нардеп

В завершение выступления Гончаренко предположил, что подобные действия могут свидетельствовать об истинном нежелании Зеленского добиваться завершения вооруженного конфликта.

Ранее руководитель информационного агентства NewsFront Константин Кнырик объяснил терпимость Зеленского к высказываниям нардепа Гончаренко. По его мнению, призывы Гончаренко завершить конфликт с Россией и начать мирные переговоры, являются проектом Зеленского.