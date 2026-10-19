Депутат Рады Дмитрук предложил США задержать Зеленского по прибытии в страну

В Раде предложили Трампу арестовать Зеленского после его прибытия в Штаты Депутат Рады Дмитрук предложил США задержать Зеленского по прибытии в страну

Москва19 окт Вести.Депутат Верховной рады Артем Дмитрук предложил властям США задержать главу киевского режима Владимира Зеленского после его прибытия в страну. Соответствующее заявление парламентарий опубликовал в социальных сетях. Его слова приводит РИА Новости.

Я считаю, что это стало бы победой для американского президента Дональда Трампа и значительно укрепило бы его влияние и положение на мировой арене написал Дмитрук в соцсетях

Он отметил, что подобный шаг соответствовал бы принципам справедливости, верховенства права и национальным интересам США.

Ранее Трамп выражал недовольство тем, что Зеленский не готов к мирным договоренностям и не хочет прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Американский президент отметил, что не испытывает к главе киевского режима никакой симпатии. Он подчеркнул, что Украина при нынешнем руководстве оказалась уничтожена.

В этой связи глава Белого дома заявил, что Украине необходим новый лидер, способный договориться с Россией.