Медведев предложил Трампу руками ЦРУ и военных избавиться от Зеленского Медведев: Трампу следует исправить недоразумение в лице Зеленского руками ЦРУ

Москва25 окт Вести.Президенту США Дональду Трампу следует поручить ЦРУ и Министерству войны разобраться с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своем канале в мессенджере MAX он указал, что Зеленский наносит много вреда интересам Трампа и регулярно настраивает против американского лидера общественность.

Что делать Трампу с [Зеленским]? Ответ есть в американской истории. Надо просто вызвать министра войны и директора ЦРУ и поручить им исправить это досадное недоразумение. Ведь вреда для реальных интересов Трампа от него гораздо больше, чем от надуманных претензий к Венесуэле, Кубе и Ирану, вместе взятым. Метод, место и способ не имеют значения написал Медведев

Ранее зампред Совбеза РФ указал, что глава Белого дома уже признал Зеленского помехой на пути к урегулированию конфликта на Украине.