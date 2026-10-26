В Британии назвали "зловещими" слова Медведева о Зеленском и ЦРУ Daily Express назвала зловещими слова Медведева о Зеленском и ЦРУ

Москва26 окт Вести.Британская газета Daily Express усмотрела в обращении зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева к президенту США Дональду Трампу призыв устранить главу киевского режима Владимира Зеленского. Авторы материала сочли это высказывание "зловещим" и связали его с возможными действиями американских спецслужб.

Речь идет о публикации Медведева, в которой он предложил главе Белого дома привлечь Пентагон и ЦРУ к решению проблемы, которой он счел Зеленского. Также Медведев указал, что "метод, место и способ не имеют значения". Британские журналисты расценили эти слова как намек на устранение главы киевского режима.

Кремль выступил со зловещим призывом к Дональду Трампу говорится в материале издания

Как отмечал Медведев в своей публикации, Зеленский наносит много вреда интересам американского лидера и регулярно настраивает общественность против главы Белого дома. По словам Медведева, действия главы киевского режима наносят Трампу больший ущерб, чем разногласия Вашингтона с Венесуэлой, Кубой и Ираном.