Медведев: победу России в СВО приближают не слова Трампа, а бойцы армии России

Победу России в СВО приближают бойцы ВС РФ, а не слова Трампа, заявил Медведев Медведев: победу России в СВО приближают не слова Трампа, а бойцы армии России

Москва11 окт Вести.Победу России в специальной военной операции приближают не слова президента США Дональда Трампа, а российские военнослужащие, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что последние заявления Трампа о главе киевского режима Владимира Зеленского вряд ли помешают Зеленскому "доить" европейцев, получая от них оружие и деньги.

Трамп? Он никогда не меняет позицию, мы-то хорошо знаем. Так что те, кто излишне обрадовался, - просто возьмите себя в руки. Только наши парни, баллистика и "Герани" приближают Победу написал Медведев в мессенджере MAX

В то же время "выволочка" Трампа все же несет пользу, добавил Медведев.

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Ранее Трамп заявил, что Украине нужен другой лидер вместо Зеленского, и призвал провести выборы в стране. Глава Белого дома обвинил Зеленского в том, что он создает проблемы для всего мира и срывает урегулирование украинского конфликта.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что слова Трампа означают для Зеленского "конец игры" как главы киевского режима.