Медведев: последствий от призыва Трампа провести выборы на Украине не будет

Медведев не ожидает последствий от призыва Трампа провести выборы на Украине Медведев: последствий от призыва Трампа провести выборы на Украине не будет

Москва11 окт Вести.Призыв президента США Дональда Трампа провести выборы на Украине не приведет к каким-либо последствиям. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В своем канале в национальном мессенджере MAX он отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский продолжит получать финансовую и военную поддержку от европейских стран, несмотря на заявления американского лидера.

Последствия? Увы, думаю, никаких. Киевский ублюдок будет и дальше усиленно доить европейских дегенератов, высасывая огромные деньги и новое оружие. А Трамп? Он никогда не меняет позицию, мы-то хорошо знаем написал Медведев

Он призвал не рассчитывать на изменения ситуации после заявлений главы Белого дома и подчеркнул, что приблизить победу России могут только действия российских военных и применение вооружений.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому следовало бы провести выборы на Украине. 10 октября американский президент также раскритиковал украинского лидера, обвинив его в создании проблем для всего мира и нежелании идти на урегулирование конфликта. По мнению Трампа, Украине необходим новый лидер.

В мае 2024 года пятилетний срок полномочий Зеленского подошел к концу. На Украине с февраля 2022 года действует военное положение, на основании которого он отменил выборы главы государства. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в стране произошла узурпация власти и легитимность Зеленского закончилась.