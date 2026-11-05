Медведев: смена контроля над Конгрессом США не повлияет на интересы России

Медведев оценил последствия победы демократов на промежуточных выборах в США Медведев: смена контроля над Конгрессом США не повлияет на интересы России

Москва5 ноя Вести.Победа Демократической партии на промежуточных выборах в США не окажет существенного влияния на интересы России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере MAX.

Он подчеркнул, что для Москвы ключевое значение имеют два вопроса – конфликт на Украине и санкционная политика Вашингтона.

[Глава Белого дома] Дональд Трамп разгромно проиграл битву за Конгресс. Как это отразится на наших интересах? Думаю, что капитально пока никак. Нас по-крупному интересуют две вещи: украинский конфликт и санкции написал Медведев

Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. По итогам голосования Демократическая партия получила контроль над Палатой представителей и Сенатом, ранее находившимися под контролем республиканцев.