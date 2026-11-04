Рябков: курс РФ не зависит от колебаний политического барометра в других странах

МИД РФ прокомментировал выборы в Конгресс США Рябков: курс РФ не зависит от колебаний политического барометра в других странах

Москва4 ноя Вести.Внешнеполитический курс России не зависит от событий в других странах. Об этом агентству РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя промежуточные выборы в Конгресс США.

Он также ответил на вопрос об изменении отношений РФ и США после того, как Сенат и Палата представителей перейдут под контроль демократов. Рябков предложил дождаться окончательных результатов голосования, а также напомнил, что Демократическая партия США давно известна своим негативным отношением к РФ.

Наша принципиальная и последовательная линия по Украине, как и в целом внешнеполитический курс, не конъюнктурны и, разумеется, не зависят от колебаний политического барометра в других странах отметил Рябков

Также замминистра добавил, что позиция России по Украине принципиальна и последовательна.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что промежуточные выборы в США – внутреннее дело американцев. Впрочем, Россия все равно пристально следит за событиями в Соединенных Штатах.