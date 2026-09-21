Посол РФ в США отметил значимость выборов в Госдуму для судьбы России Посол Дарчиев: выборы в Госдуму имеют большое значение для судьбы России

Москва21 сен Вести.Выборы в Государственную думу играют большую роль в судьбе России. Об этом заявил посол РФ в США Александр Дарчиев во время закрытия избирательного участка при российском диппредставительстве в Вашингтоне.

Избирательные участки в США были открыты при посольстве в американской столице и при генеральных консульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне.

Благодарю всех, кто принял активное участие в этих выборах, имеющих большое значение для судеб нашей великой Родины цитирует посла ТАСС

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что попытки запугать российских граждан за границей и сорвать голосование на выборах в Госдуму на зарубежных участках провалились. По ее словам, оппоненты Москвы просчитались и не достигли целей.