Песков исключил связь между выборами в США и новыми переговорами по Украине

Новый раунд переговоров по Украине и выборы в США не связаны, отметил Песков Песков исключил связь между выборами в США и новыми переговорами по Украине

Москва4 ноя Вести.Практически совпавшие даты промежуточных выборов в США и нового раунда трехсторонних переговоров по Украине не связаны между собой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, никоим образом [не связаны] ответил Песков на соответствующий вопрос

Ранее он отметил, что американский президент Дональд Трамп продолжает исполнять свои обязанности. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера выразил надежду на сохранение миротворческих усилий Вашингтона по урегулированию украинского конфликта.

По данным Bloomberg, Демократическая партия получает не менее 223 мест в Палате представителей, где для большинства необходимо 218 мандатов, а также 54 места в Сенате.

Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины пройдут 10-11 ноября в Абу-Даби.