Медведев: РФ должна громить врага на поле боя вне зависимости от выборов в США

Медведев призвал не отвлекаться на выборы в США Медведев: РФ должна громить врага на поле боя вне зависимости от выборов в США

Москва5 ноя Вести.Россия должна продолжать добиваться своих целей на поле боя, невзирая на промежуточные выборы в США. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в MAX.

Он подчеркнул, что основное внимание необходимо сосредоточить на спецоперации на Украине.

Мы должны, невзирая на всякие выборы в далекой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной победы написал Медведев

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что победа демократов на промежуточных выборах пока не окажет существенного влияния на интересы России.

Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. По их итогам Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса, ранее находившимися под контролем республиканцев.