Москва5 нояВести.Россия должна продолжать добиваться своих целей на поле боя, невзирая на промежуточные выборы в США. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в MAX.
Он подчеркнул, что основное внимание необходимо сосредоточить на спецоперации на Украине.
Мы должны, невзирая на всякие выборы в далекой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной победынаписал Медведев
Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что победа демократов на промежуточных выборах пока не окажет существенного влияния на интересы России.
Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. По их итогам Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса, ранее находившимися под контролем республиканцев.