Кушнер заявил об отсутствии давления на Зеленского со стороны Трампа Кушнер: Трампа не вынуждает Зеленского принимать какие-то варианты соглашения

Москва25 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп не оказывает давления на главу киевского режима Владимира Зеленского с целью заставить его принять какие-либо варианты урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил спецпосланник главы Белого дома Джаред Кушнер.

Он напомнил в эфире подкаста главы медиакомпании Axel Springer Матиаса Депфнера, что Киев продолжает получать американское оружие и разведданные.

На Зеленского не было никакого давления заверил Кушнер

Он также пояснил, что резкие высказывания Трампа в адрес Зеленского, которые имели место в последние месяцы, являются ответами американского лидера на выпады главы киевского режима в его адрес.

Ранее Кушнер порекомендовал Зеленскому уважительно говорить с Трампом, если он хочет получить от американской стороны какие-либо гарантии безопасности для Украины.