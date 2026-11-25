Кушнер дал Зеленскому совет по переговорам с Трампом Кушнер: Зеленскому следует уважительно говорить с Трампом

Москва25 ноя Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует уважительно говорить с президентом США Дональдом Трампом, если он рассчитывает на какие-либо гарантии безопасности от Вашингтона. Об этом заявил спецпосланник главы Белого дома Джаред Кушнер.

Он подчеркнул в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера, что Трамп будет рассматривать вопрос предоставления Украине гарантий безопасности в случае выработки "правильной ее архитектуры и при верных обстоятельствах".

Во-первых, президент Трамп должен определить, отвечает ли предоставление гарантий безопасности [Украине] американским интересам. Во-вторых, Зеленский… должен уважительно и доброжелательно взаимодействовать с ним, чтобы узнать, готов ли президент Трамп на это пойти отметил Кушнер

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен требовать от США расширения военной помощи и ужесточения санкций против РФ, если не будет достигнуто приемлемое для Киева мирное соглашение. Кроме того, он собирается обратиться к Конгрессу США, в котором большинство мест получат демократы, если Трамп не усилит давление на Россию.

Кушнер раскритиковал манеру Зеленского вести переговоры публично. По его словам, такой подход лишь вредит достижению договоренностей.