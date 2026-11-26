Москва26 ноя Вести.США поддержат любой вариант украинского урегулирования, который приведет к завершению боевых действий, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в беседе с главой медиаконцерна Axel Springer Матиасом Депфнером.

Отвечая на вопрос, какой из двух вариантов урегулирования кажется наиболее предпочтительным для США - заморозка конфликта, а затем прекращение огня и установление мира, или же передача Киевом Донбасса в обмен на полноправное членство в НАТО, - Кушнер напомнил, что в данной ситуации США выступают в роли посредника.

Мы поддерживаем любой вариант, который положит конец войне. Мы выступаем в роли посредника. У нас есть две стороны, которые по-разному смотрят на то, как завершить войну отметил Кушнер в подкасте Депфнера

Спецпосланник посоветовал Зеленскому с уважением говорить с президентом США Дональдом Трампом, если он рассчитывает на какие-либо гарантии безопасности от Вашингтона.

Между тем Зеленский планирует потребовать от США расширения военной помощи и ужесточения санкций против России, если стороны не заключат приемлемого для Киева мирного соглашения.

Кроме того, Зеленский готовит обращение к Конгрессу США, в котором большинство мест получат демократы, на случай, если Трамп не усилит давление на Россию.