Кушнер назвал гарантии безопасности условием окончания конфликта на Украине Кушнер назвал гарантии безопасности главным условием прекращения огня на Украине

Москва13 ноя Вести.Для полного прекращения боевых действий на Украине нужно сформировать надежные гарантии безопасности, действенные механизмы предотвращения инцидентов и выработать взаимные шаги по деэскалации, сообщил специальный представитель президента США Джаред Кушнер на своей странице в соцсети X.

Для окончательного прекращения боевых действий необходимы надежные гарантии безопасности написал дипломат

Он уточнил, что кроме мер гуманитарного характера ни одно из соглашений не будет окончательно утверждено до момента достижения всеобъемлющего компромисса.

Кушнер добавил, что Москва и Киев согласились подключить европейских делегатов к последующему раунду диалога.

По оценке американского посланника, серия недавних встреч в Абу-Даби, Москве и Дублине позволила продвинуться в понимании позиций участников, несмотря на сохраняющиеся противоречия между сторонами. Формат и сроки следующих консультаций будут обнародованы в ближайшем будущем.

Ранее Кушнер заявлял, что гарантии безопасности в Европе не будут приняты до урегулирования конфликта на Украине.