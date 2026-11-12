Спецпосланник Трампа заявил о планах подключить Европу к переговорам по Украине Politico: США хотят привлечь страны Европы к урегулированию на Украине

Москва12 ноя Вести.Вашингтон хочет привлечь европейские страны к переговорному процессу по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник Дональда Трампа Джаред Кушнер в интервью газете Politico.

Если бы Европа смогла определить одного человека, который бы говорил от их имени, это было бы большим достижением, чем убеждать россиян включить их в переговорный процесс отметил американский спецпосланник

По мнению самого издания, вопрос о том, насколько переговоры по европейской безопасности будут связаны с мирными переговорами по Украине, намного важнее.

Трехсторонняя встреча с участием России, Украины и США прошла в Абу-Даби 10-11 ноября. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что вопрос возможного формата работы с европейскими странами будет обсуждаться в том числе с учетом итогов переговоров в Абу-Даби.