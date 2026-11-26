Кушнер: ближайшие недели покажут, сработает ли план США по Украине

Кушнер: эффективность подхода США по Украине станет ясна в ближайшие недели Кушнер: ближайшие недели покажут, сработает ли план США по Украине

Москва26 ноя Вести.Вашингтон выработал подход к урегулированию украинского конфликта, эффективность которого станет понятна в ближайшие недели. Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.

По его мнению, Штаты выработали "вполне логичный" подход, однако нет гарантий, что он приведет к успеху.

Надеюсь, в ближайшие недели мы сможем понять, насколько близки к результату, как, возможно, считают некоторые сказал Кушнер

Он также добавил, что американская сторона поддержит любой вариант украинского урегулирования, который приведет к завершению боевых действий.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что будет добиваться от Штатов расширения военной помощи и ужесточения санкций против РФ, если не удастся достичь мирного соглашения, приемлемого для Украины.