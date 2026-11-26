"Распутывание лески": Кушнер рассказал про украинское урегулирование Кушнер заявил, что украинское урегулирование похоже на распутывание лески

Москва26 ноя Вести.Процесс урегулирования конфликта на Украине похож на распутывание рыболовной лески. Таким мнением поделился спецпосланник президента США Джаред Кушнер в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.

По его словам, Соединенные Штаты готовы поддержать любой вариант завершения конфликта, который приведет к окончанию боевых действий.

Я сравниваю это с рыбалкой: я часто хожу ловить рыбу со своим сыном, и, когда его леска запутывается, каждый раз для того, чтобы распутать один узел, сначала приходится развязать пять или шесть других сказал Кушнер

Он также подчеркнул, что конфликт на Украине де-факто перерос в опосредованное военное противостояние, в котором Европа обеспечивает Киев оружием и финансовыми ресурсами для борьбы с Россией.