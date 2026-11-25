Кушнер: США стремятся к нормализации отношений между Россией и Европой Кушнер: США стремятся к нормализации связей России и Европы

Москва25 ноя Вести.США намерены наладить каналы связи между Россией и Европой, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.

В рамках украинского урегулирования США стремятся создать каналы, которые невозможно нарушить, отметил Кушнер.

Недопонимание между НАТО и Россией - это не новый феномен. Я надеюсь, что посредством урегулирования [украинского кризиса] у нас получится с этим разобраться пояснил Кушнер

Он отметил, что конфликт на Украине перерос в опосредованное военное противостояние, в ходе которого европейские государства обеспечивают киевский режим оружием и финансами для борьбы с Москвой.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва хочет, чтобы американские представители поработали с Европой. Европейским политикам необходимо определиться, чего они хотят в отношениях с Россией - мира или войны, подчеркнул Путин.