Москва26 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин стремится не только к урегулированию конфликта на Украине, но и к перезапуску отношений между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение высказал спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

Он отметил в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера, что такая перезагрузка вполне возможна, поскольку "в истории случаются перемены".

По нашему мнению, он (Путин – прим. ред.) не только хочет добиться мира, но также попытаться изменить отношения с Америкой. Он хочет попробовать и выяснить, есть ли способ начать все заново заявил Кушнер

Ранее президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social фото, на котором он пожимает руку российскому лидеру Владимиру Путину. Снимок он сопроводил подписью: "Мой друг". До этого он заявил журналистам, что у него хорошие отношения с Россией и ее президентом.