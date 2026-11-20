Москва20 нояВести.Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что у него хорошие отношения с Россией и Китаем.
У меня хорошие отношения с Россией. У меня хорошие отношения с Китаем. У меня со многими хорошие отношениясказал Трамп
Он добавил, что считает Россию, Соединенные Штаты и Китай самыми могущественными державами на данный момент.
Ранее Трамп сообщил, что хорошо ладит не только с Владимиром Путиным, но и с главой киевского режима Владимиром Зеленским, несмотря на различия между ними.