Трамп заявил о хороших отношениях с РФ и КНР

Трамп считает свои отношения с Россией и Китаем хорошими Трамп заявил о хороших отношениях с РФ и КНР

Москва20 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что у него хорошие отношения с Россией и Китаем.

У меня хорошие отношения с Россией​​​. У меня хорошие отношения с Китаем. У меня со многими хорошие отношения сказал Трамп

Он добавил, что считает Россию, Соединенные Штаты и Китай самыми могущественными державами на данный момент.

Ранее Трамп сообщил, что хорошо ладит не только с Владимиром Путиным, но и с главой киевского режима Владимиром Зеленским, несмотря на различия между ними.