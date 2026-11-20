Москва20 ноя Вести.Соединенные Штаты, Россия и Китай являются тремя самыми могущественными государствами мира. Об этом в ходе пресс-конференции заявил американский президент Дональд Трамп после возвращения с саммита АТЭС в КНР.

В китайском Шэньчжэне прошла трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и КНР.

Мы – самые могущественные сказал глава Белого дома

Трамп добавил, что три державы особенно могущественны в технологическом отношении.

19 ноября Трамп, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры и обменялись мнениями на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Лидеры трех стран коснулись вопросов ядерного разоружения, урегулирования региональных конфликтов, борьбы с международным терроризмом, а также обеспечения безопасности в сфере энергетики и продовольствия.