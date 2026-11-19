Путин: саммит РФ-США-КНР в Шэньчжэне стал страницей в истории дипломатии

Путин объяснил историческое значение трехстороннего саммита в Шэньчжэне Путин: саммит РФ-США-КНР в Шэньчжэне стал страницей в истории дипломатии

Москва19 ноя Вести.Прошедший в Шэньчжэне трехсторонний саммит России, Китая и Соединенных Штатов Америки стал страницей в истории дипломатии, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после диалога с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Прежде всего, что касается историзма, исторического значения. Раньше таких встреч не было - вот она состоялась. Это, безусловно, какая-то страница в истории дипломатии сказал Путин

Трехсторонние переговоры лидеров РФ, США и Китая прошли на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне и стала первой в истории встречей руководителей трех стран в таком формате. Встреча лидеров состоялась в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан"​.

По ее итогам главы государств приняли декларацию о мире, в которой выразили приверженность реформированию ООН, высказались за увеличение производства и поставок нефтепродуктов на мировой рынок, подтвердили неприемлемость ядерной войны и назвали принципы согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств основополагающими.