Путин: только Бог знает, что будет дальше в отношениях РФ, КНР и США

"Господь Бог только знает, что будет дальше": Путин об отношениях РФ, КНР и США Путин: только Бог знает, что будет дальше в отношениях РФ, КНР и США

Москва19 ноя Вести.Москва рассчитывает, что трехсторонний саммит с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином получит продолжение. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи.

Что будет дальше — никто не знает, Господь Бог только знает, что будет дальше. Но мне бы очень хотелось, чтобы это имело свое продолжение хотя бы в том смысле, что по сверке часов, по ряду ключевых направлений, на мой взгляд, если не договоренность, то взаимное понимание имело место быть сказал глава государства

Путин также подчеркнул, что встреча носит исторический характер. По его словам, такой формат переговоров между президентами трех государств состоялся впервые. Глава государства добавил, что это стало новой страницей в истории дипломатии.

По словам Путина, в ходе переговоров лидеры рассмотрели варианты реформирования ООН и усиления ее роли в соответствии с актуальными мировыми условиями. В числе прочих тем обсуждались вопросы глобальной безопасности, нераспространения оружия массового поражения, включая ядерное, а также обеспечение свободы морского судоходства.

По итогам трехсторонней встречи принята Декларация глав государств России, Китая и США о мире.