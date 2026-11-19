Москва19 нояВести.Председатель КНР Си Цзиньпин положительно оценил итоги трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне. Его слова приводит Центральное телевидение Китая (CCTV).
Встреча лидеров Китая, России и США прошла в позитивной, конструктивной и весьма продуктивной атмосфере… Семена, посеянные на сегодняшней встрече, обязательно пустят корни, прорастут и принесут плодызаявил китайский лидер
Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество – это единственный способ преодолеть вызовы, укрепить стабильность в мире и достичь взаимной выгоды. Он также подчеркнул необходимость соблюдения консенсуса, сформированного по итогам трехстороннего саммита.
Ранее лидеры трех стран приняли декларацию о мире. Документ включает четыре пункта – о реформировании ООН, увеличении производства и поставок нефтепродуктов, соблюдении иммунитета официальных представителей государств, а также недопустимости ядерной войны.