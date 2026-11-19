Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным и Трампом продуктивными

Семена принесут плоды: Си Цзиньпин оценил результаты встречи в Шэньчжэне Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным и Трампом продуктивными

Москва19 ноя Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин положительно оценил итоги трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне. Его слова приводит Центральное телевидение Китая (CCTV).

Встреча лидеров Китая, России и США прошла в позитивной, конструктивной и весьма продуктивной атмосфере… Семена, посеянные на сегодняшней встрече, обязательно пустят корни, прорастут и принесут плоды заявил китайский лидер

Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество – это единственный способ преодолеть вызовы, укрепить стабильность в мире и достичь взаимной выгоды. Он также подчеркнул необходимость соблюдения консенсуса, сформированного по итогам трехстороннего саммита.

Ранее лидеры трех стран приняли декларацию о мире. Документ включает четыре пункта – о реформировании ООН, увеличении производства и поставок нефтепродуктов, соблюдении иммунитета официальных представителей государств, а также недопустимости ядерной войны.