Москва17 нояВести.Встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина - сигнал, что самые острые проблемы можно решить с помощью диалога. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Лидеры трех крупнейших держав мировых посылают миру сигнал о том, что самые острые проблемы можно решать путем диалогасказал он
Встреча лидеров России, США и Китая состоится 19 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.
Ранее Песков назвал предстоящую трехстороннюю встречу знаковым событием.