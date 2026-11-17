Песков: встреча Путина, Трампа и Си – сигнал, что острые проблемы решает диалог

Песков назвал встречу Путина, Трампа и Си сигналом миру Песков: встреча Путина, Трампа и Си – сигнал, что острые проблемы решает диалог

Москва17 ноя Вести.Встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина - сигнал, что самые острые проблемы можно решить с помощью диалога. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лидеры трех крупнейших держав мировых посылают миру сигнал о том, что самые острые проблемы можно решать путем диалога сказал он

Встреча лидеров России, США и Китая состоится 19 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

Ранее Песков назвал предстоящую трехстороннюю встречу знаковым событием.