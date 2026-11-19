Москва19 нояВести.Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с главой киевского режима Владимиром Зеленским, невзирая на различия между ними, сообщает телеканал Fox News.
Я хорошо лажу с обоими. Они очень разные людисказал американский лидер, комментируя конфликт на Украине
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин провел двусторонние переговоры с главой США Дональдом Трампом. Встреча, которая продлилась менее часа, прошла в Центре международных обменов в Шэньчжэне на основной площадке саммита АТЭС.