Трамп: я хорошо лажу с Путиным и Зеленским

Трамп рассказал об отношениях с Путиным и Зеленским Трамп: я хорошо лажу с Путиным и Зеленским

Москва19 ноя Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с главой киевского режима Владимиром Зеленским, невзирая на различия между ними, сообщает телеканал Fox News.

Я хорошо лажу с обоими. Они очень разные люди сказал американский лидер, комментируя конфликт на Украине

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин провел двусторонние переговоры с главой США Дональдом Трампом. Встреча, которая продлилась менее часа, прошла в Центре международных обменов в Шэньчжэне на основной площадке саммита АТЭС.