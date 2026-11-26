Кушнер: Россия и США обсудили вопросы устранения взаимных угроз Кушнер: США и РФ обсудили шаги по устранению взаимных угроз

Москва26 ноя Вести.США и Россия обсудили, какие шаги стороны могут предпринять, чтобы не чувствовать угрозы со стороны друг друга.

Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.

По его словам, Россия "видит НАТО как провокационную силу, которая расширяется на восток".

Был очень интересный разговор с ними о том, какие шаги мы можем предпринять, чтобы ни одна из сторон не чувствовала угрозы со стороны другой рассказал Кушнер

Он подчеркнул, что к украинскому конфликту привел ряд недоразумений, плохих решений и просчетов разных лидеров на протяжении многих лет.

Мы не можем изменить то, что уже произошло, но можем попытаться извлечь из этого уроки. И наша цель — не просто добиться прекращения огня. Речь также идет о том, как создать необходимые условия для прочного мира добавил Кушнер

Он также рассказал, что США намерены наладить каналы связи между Россией и Европой. По его словам, в рамках украинского урегулирования Соединенные Штаты стремятся создать каналы, которые невозможно нарушить.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва хочет, чтобы американские представители поработали с Европой. Он отметил, что европейским политикам необходимо определиться, чего они хотят в отношениях с Россией - мира или войны.