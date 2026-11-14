Кушнер: США сосредоточены на организации контактов России и Европы

Кушнер: США работают над прямым диалогом России и Европы Кушнер: США сосредоточены на организации контактов России и Европы

Москва14 ноя Вести.США работают над организацией контактов России и Европы. Об этом заявил специальный посланник американского президента Джаред Кушнер на странице в соцсети X.

По его словам, в ходе последних переговоров возникли новые идеи по урегулированию конфликта на Украине.

В настоящее время мы сосредоточены на организации прямого взаимодействия между Москвой и европейскими партнерами и подготовке повестки дня для следующего раунда трехсторонних переговоров написал Кушнер

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что вопрос о контактах Москвы с представителями Евросоюза будет прорабатываться с учетом итогов переговоров в Абу-Даби.