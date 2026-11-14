Москва14 нояВести.США работают над организацией контактов России и Европы. Об этом заявил специальный посланник американского президента Джаред Кушнер на странице в соцсети X.
По его словам, в ходе последних переговоров возникли новые идеи по урегулированию конфликта на Украине.
В настоящее время мы сосредоточены на организации прямого взаимодействия между Москвой и европейскими партнерами и подготовке повестки дня для следующего раунда трехсторонних переговоровнаписал Кушнер
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что вопрос о контактах Москвы с представителями Евросоюза будет прорабатываться с учетом итогов переговоров в Абу-Даби.