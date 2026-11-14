Москва14 нояВести.США проводят тесные переговоры с Россией, Украиной и представителями Европы по мерам урегулирования украинского конфликта, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в соцсети X.
В ходе последних переговоров возникли новые предложения по урегулированию на Украине, отметил Кушнер.
Мы со [спецпосланником президента США Стивеном] Уиткоффом продолжаем тесно консультироваться с Россией, Украиной и нашими европейскими партнерами по поводу дальнейших шаговпояснил Кушнер
Спецпосланник заявил также, что Москва и Киев согласились привлечь представителей Европы к следующему раунду переговоров.