Кушнер: США продолжают переговоры с Россией, Украиной и Европой

Кушнер: США продолжают взаимодействовать с Россией, Украиной и Европой Кушнер: США продолжают переговоры с Россией, Украиной и Европой

Москва14 ноя Вести.США проводят тесные переговоры с Россией, Украиной и представителями Европы по мерам урегулирования украинского конфликта, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в соцсети X.

В ходе последних переговоров возникли новые предложения по урегулированию на Украине, отметил Кушнер.

Мы со [спецпосланником президента США Стивеном] Уиткоффом продолжаем тесно консультироваться с Россией, Украиной и нашими европейскими партнерами по поводу дальнейших шагов пояснил Кушнер

Спецпосланник заявил также, что Москва и Киев согласились привлечь представителей Европы к следующему раунду переговоров.