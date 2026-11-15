Москва15 ноя Вести.Стороны украинского урегулирования проявили в частных беседах понимание необходимости уступок, заявил специальный посланник президента США Джаред Кушнер в соцсети X.

США продолжает вести переговоры с Россией, Украиной и представителями Европы, отметил Кушнер.

В наших частных беседах обе стороны понимали, что практические уступки необходимы уточнил Кушнер

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва по-прежнему открыта к диалогу с европейскими государствами, однако для него нужна ответная заинтересованность и представитель с реальными полномочиями.

Между тем газета The Financial Times (FT) написала, что главы стран Евросоюза не могут прийти к единому мнению даже по такому вопросу, как "простая необходимость" переговоров с Россией.