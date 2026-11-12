Москва12 ноя Вести.США начали обсуждение с европейцами архитектуры безопасности на континенте и видят их огромное желание закончить украинский конфликт, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В четверг днем началась встреча в Кремле Путина и спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Как отметил Кушнер, у европейцев, по мнению американской администрации, есть желание окончить конфликт на Украине.

Со стороны Европы мы видим огромное желание окончить этот конфликт. Европа хотела бы не просто окончить этот конфликт заявил спецпосланник президента США

По его словам, Европа хотела бы убедиться в том, что после завершения конфликта "настанет длительное время мира".

Мы также начали уже с ними обсуждение по поводу того, как будет выглядеть архитектура безопасности, которая будет касаться России и Украины и европейского континента сказал Кушнер

В ОАЭ 10-11 ноября прошли переговоры РФ, США и Украины по теме украинского урегулирования. Возглавлявший российскую группу помощник президента РФ Владимир Мединский сообщал, что тема архитектуры европейской безопасности стала центральной на встрече.