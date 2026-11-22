Кушнер: НАТО и Россия в будущем не должны опасаться друг друга

В США хотят, чтобы НАТО и Россия в будущем не опасались друг друга Кушнер: НАТО и Россия в будущем не должны опасаться друг друга

Москва22 ноя Вести.Американская администрация добивается того, чтобы в будущем Североатлантический альянс и Россия не опасались друг друга. Об этом заявил американский предприниматель Джаред Кушнер на своей странице в социальной сети X.

По его словам, необходимо прийти к тому, чтобы Украина жила в безопасности, а Европа стала сильнее.

Мы [также] стремимся к будущему, при котором Россия будет уверена, что НАТО не будет стремиться к конфронтации, а НАТО и ее партнеры будут уверены, что Россия уважает суверенитет и безопасность своих соседей написал Кушнер

Для этого, подчеркнул американский переговорщик, потребуются четкие заявления сторон о намерениях, подкрепленные взятыми на себя обязательствами.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Россия стремится к установлению долгосрочного мира на Украине. По словам главы государства, речь идет о договоренностях, которые были бы устремлены в будущее.