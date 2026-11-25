Кушнер назвал конфликт на Украине европейской прокси-войной против России

Кушнер заявил о финансировании Европой прокси-войны на Украине Кушнер назвал конфликт на Украине европейской прокси-войной против России

Москва25 ноя Вести.Украинский конфликт де-факто перерос в опосредованное военное противостояние, в ходе которого европейские государства обеспечивают Киев оружием и финансовыми ресурсами для борьбы с Россией. Об этом заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в беседе с руководителем германского медиаконцерна Axel Springer SE Матиасом Депфнером.

Спецпосланник подчеркнул, что боевые действия приобрели выраженный характер прокси-войны при прямой роли стран Европы в вооружении и спонсировании украинской стороны.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Европа будет вынуждена сдаться в прокси-войне на Украине.