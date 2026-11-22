Москва22 нояВести.Президент США Дональд Трамп посоветовал главам стран коалиции желающих тратить миллиарды долларов не на поддержку Киева, а на собственную экономику, заявил спецпосланник Трампа Джаред Кушнер в соцсети X.
Как подчеркнул президент Трамп в своей беседе с лидерами коалиции желающих, сотни миллиардов, которые сейчас тратят на эту войну, можно инвестировать в наши экономики - в создание рабочих мест, стимулирование роста, снижение цен на энергоносители и укрепление инфраструктурыотметил Кушнер
Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что влияние коалиции желающих на украинский конфликт переоценено, а решения, которые принимает коалиция, в основном повторяют ранее принятые решения Евросоюза (ЕС), поэтому не имеют дополнительной ценности.
Газета Helsingin Sanomat сообщила, что ЕС показал свою слабость во время встречи коалиции желающих в Германии, поскольку опасался дальнейших действий Трампа.
Слабость европейцев связана с нежеланием наиболее влиятельных стран ЕС брать на себя ответственность за серьезные политические решения.