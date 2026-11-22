Кушнер: Трамп призвал европейцев тратить деньги не на Киев, а на свою экономику

Трамп посоветовал европейцам тратить деньги на свою экономику, а не на Киев Кушнер: Трамп призвал европейцев тратить деньги не на Киев, а на свою экономику

Москва22 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп посоветовал главам стран коалиции желающих тратить миллиарды долларов не на поддержку Киева, а на собственную экономику, заявил спецпосланник Трампа Джаред Кушнер в соцсети X.

Как подчеркнул президент Трамп в своей беседе с лидерами коалиции желающих, сотни миллиардов, которые сейчас тратят на эту войну, можно инвестировать в наши экономики - в создание рабочих мест, стимулирование роста, снижение цен на энергоносители и укрепление инфраструктуры отметил Кушнер

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что влияние коалиции желающих на украинский конфликт переоценено, а решения, которые принимает коалиция, в основном повторяют ранее принятые решения Евросоюза (ЕС), поэтому не имеют дополнительной ценности.

Газета Helsingin Sanomat сообщила, что ЕС показал свою слабость во время встречи коалиции желающих в Германии, поскольку опасался дальнейших действий Трампа.

Слабость европейцев связана с нежеланием наиболее влиятельных стран ЕС брать на себя ответственность за серьезные политические решения.