Москва22 ноя Вести.Влияние "коалиции желающих" на украинский конфликт переоценено, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар в эфире телеканала TA3. Дипломат добавил, что решения, которые принимает коалиция по итогам своих встреч, в основном повторяют ранее принятые решения Евросоюза, из-за чего дополнительной ценности не имеют.

Сейчас обнаружилось, что французские военные находятся на территории Украины​​​. Думаете, это поспособствовало переговорам [о мире]? Я думаю, что нет. Другими словами, способность "коалиции желающих" [повлиять на разрешение конфликта] переоценена сказал Бланар

Ранее газета Helsingin Sanomat заявила, что лидеры Европы показали свою слабость во время встречи "коалиции желающих" в Германии, так как боялись дальнейших действий президента США Дональда Трампа. Слабость европейцев, считает издание, связана с нежеланием наиболее влиятельных государств Евросоюза брать на себя ответственность за серьезные политические решения.

Встреча представителей "коалиции желающих" по Украине проходила в Берлине 19–20 ноября. После переговоров финский президент Александр Стубб заявил, что Трамп призывал европейских политиков выйти на прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным.