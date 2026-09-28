Москва28 сен Вести.В Брюсселе собралась "коалиция просящих" и еле наскребла на помощь Украине. Об этом ИС "Вести" заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя встречу глав оборонных ведомств Евросоюза.

Там раньше была коалиция хотящих или желающих, как они там себя называли, а сейчас получается коалиция просящих. Дайте хоть что-нибудь для Украины, поскребли по сусекам и нашли какие-то $10 млн. То есть это выглядит несолидно. Но самое главное, наши замороженные активы им не дают покоя. Они аж трясутся, не знают, как забрать. Я, честно говоря, не знаю, почему они их не забирают, для меня это загадка сказал депутат

"Коалиция желающих" - это объединение более 30 стран, преимущественно европейских, созданное для усиления военной помощи Украины и которое допускает размещение там своих армий.